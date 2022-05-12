У Луганській області український військовий збив російський вертоліт
У Луганській області стрілець-зенітник збив російський вертоліт Мі-24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зазначається, що військовий виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другої пари.
"Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили російський вертоліт з десантом на Зміїному.
Також ми писали, що над Одесою збили російський безпілотник "Форпост".
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