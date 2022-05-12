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У Луганській області український військовий збив російський вертоліт

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Луганська область , Четвер 12 травня 2022 20:11
У Луганській області український військовий збив російський вертоліт Російський вертоліт (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області стрілець-зенітник збив російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що військовий виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другої пари.

"Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили російський вертоліт з десантом на Зміїному.

Також ми писали, що над Одесою збили російський безпілотник "Форпост".

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