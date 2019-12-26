У Луганській області без тепла залишилися понад 100 житлових будинків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також без водопостачання залишається близько 46 тисяч людей

В результаті вимкнути "Лисичанскводоканала" від електроенергії у Лисичанську 110 житлових будинків залишилися без теплопостачання. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що припинення теплопостачання відбулося через призупинення роботи котельні в Лисичанську у зв'язку з недостатньою кількістю води в системі. Всього без тепла залишилися близько 5,2 тисяч абонентів, 3 школи, 3 дитячих садки та 4 медичних установ. Як зазначили в ДСНС, температура повітря становить 3 градуси тепла, у разі необхідності здійснюватиметься підвезення води.

Всього станом на 26 грудня в результаті відключення від електроенергії "Лисичанскводоканал" близько 46 тисяч абонентів в населених пунктах Лисичанськ, Привілля і Новодружеське залишаються без водопостачання.

Нагадаємо, 24 грудня від електропостачання відключені кілька водонасосних станцій, що призвело до відключення водопостачання "Лисичанскводоканала". На момент відключення без води залишалися понад 80 тисяч жителів міст Лисичанськ, Новодружеське, Привілля, 35 навчальних і 25 медичних установ.

Раніше 18 жовтня з-за боргів проводилося відключення трьох насосних станцій "Лисичанскводоканала". Тоді відключення також призвело до відсутності водопостачання у жителів регіону.