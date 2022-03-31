Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек

Сегодня, 31 марта, из Луганской области удалось вывезти более 400 человек. Среди эвакуированных дети из детсада Лисичанска "Светлячок".

По его словам, сотрудники патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и волонтеры смогли эвакуировать жителей даже из Горной общины и многих ее удаленных сел.

Поездами в Западную Украину уже следует 207 жителей Северодонецка, 20 - Рубежного. Также удалось вывезти 85 человек из Кременной, 76 - Горной общины, 20 - Попасной, включая одного раненого и 20 детей из лисичанского детсада "Светлячок" и плюс 30 взрослых.

"В общины завезена гуманитарная помощь, получить ее можно в местных штабах. Также патрульные с волонтерами развозят ее по бомбоубежищам", - добавил глава Луганской ОГА.

Фото: 31 марта из Луганской области эвакуировали более 400 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)