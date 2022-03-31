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Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек

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Луганск, Четверг 31 марта 2022 13:27
Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек Фото: 31 марта из Луганской области эвакуировали более 400 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 31 марта, из Луганской области удалось вывезти более 400 человек. Среди эвакуированных дети из детсада Лисичанска "Светлячок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.​​​

По его словам, сотрудники патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и волонтеры смогли эвакуировать жителей даже из Горной общины и многих ее удаленных сел.

Поездами в Западную Украину уже следует 207 жителей Северодонецка, 20 - Рубежного. Также удалось вывезти 85 человек из Кременной, 76 - Горной общины, 20 - Попасной, включая одного раненого и 20 детей из лисичанского детсада "Светлячок" и плюс 30 взрослых.

"В общины завезена гуманитарная помощь, получить ее можно в местных штабах. Также патрульные с волонтерами развозят ее по бомбоубежищам", - добавил глава Луганской ОГА.

Фото: 31 марта из Луганской области эвакуировали более 400 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, 30 марта российские оккупанты обстреляли детский сад в Лисичанске. В этот же день захватчики нанесли артудар по жилым многоэтажкам города.

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