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З Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб

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Луганськ, Четвер 31 березня 2022 13:27
З Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб Фото: 31 березня з Луганської області евакуювали понад 400 осіб (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 31 березня, з Луганської області вдалося вивезти понад 400 осіб. Серед евакуйованих діти з дитсадка Лисичанська "Світлячок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.​​​

За його словами, співробітники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і волонтери змогли евакуювати жителів навіть з гірської громади і багатьох її віддалених сіл.

Поїздами до Західної України вже прямує 207 жителів Сєвєродонецька, 20-Рубіжного. Також вдалося вивезти 85 осіб з Кремінної, 76-гірської громади, 20-Попасної, включаючи одного пораненого і 20 дітей з Лисичанського дитсадка "Світлячок" і плюс 30 дорослих.

"У громади завезена гуманітарна допомога, отримати її можна в місцевих штабах. Також патрульні з волонтерами розвозять її по бомбосховищах", - додав голова Луганської ОДА.

Фото: 31 березня з Луганської області евакуювали понад 400 осіб (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, 30 березня російські окупанти обстріляли дитячий садок у Лисичанську. В цей же день загарбники завдали артудар по житлових багатоповерхівках міста.

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