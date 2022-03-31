З Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб

Сьогодні, 31 березня, з Луганської області вдалося вивезти понад 400 осіб. Серед евакуйованих діти з дитсадка Лисичанська "Світлячок".

За його словами, співробітники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і волонтери змогли евакуювати жителів навіть з гірської громади і багатьох її віддалених сіл.

Поїздами до Західної України вже прямує 207 жителів Сєвєродонецька, 20-Рубіжного. Також вдалося вивезти 85 осіб з Кремінної, 76-гірської громади, 20-Попасної, включаючи одного пораненого і 20 дітей з Лисичанського дитсадка "Світлячок" і плюс 30 дорослих.

"У громади завезена гуманітарна допомога, отримати її можна в місцевих штабах. Також патрульні з волонтерами розвозять її по бомбосховищах", - додав голова Луганської ОДА.

Фото: 31 березня з Луганської області евакуювали понад 400 осіб (facebook.com/sergey.gaidai.loga)