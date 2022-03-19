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В Луганской области сегодня пройдет эвакуация людей

Фото: эвакуация людей (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 19 марта, в Луганской области пройдет эвакуация местного населения. "Режим тишины" начнется с 9:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены", - заявил он.

Гайдай также отметил, что эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска. Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаровки.

Напомним, Сергей Гайдай рассказал, что за сутки 18 марта в Северодонецке и Рубежном погибло 4 украинца и еще 10 человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты разрушили 54 здания, включая 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, складские и хозяйственные постройки, а также объекты критической инфраструктуры.

Мы также писали о том, что в Украине с начала войны погибло 109 детей, еще 130 - пострадало.

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