В Луганской области сегодня будет эвакуационный поезд

Жителей Луганской области предупредили о прибытии сегодня, 12 марта, эвакуационного поезда. Состав проследует от железнодорожной станции Новозолотаревка с пересадками в Лимане и Славянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.