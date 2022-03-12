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У Луганській області сьогодні буде евакуаційний поїзд

Автор: Володимир Костирін

Жителів Луганської області попередили про прибуття сьогодні, 12 березня, евакуаційного поїзда. Склад їхатиме від залізничної станції Новозолотарівка з пересадками в Лимані та Слов'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Увага! Сьогодні на Луганщині очікується евакуаційний поїзд. За інформацією Укрзалізниці, сьогодні, 12 березня, з Новозолотарівки орієнтовно о 14:00 планується евакуаційний дизель-поїзд", - йдеться в публікації чиновника в Telegram.

Далі буде пересадка на пасажирські поїзди в Лимані та Слов'янську.

Раніше Укрзалізниця розповіла, який буде графік у поїздів 12 березня. Виїхати можна буде з багатьох міст на сході та півдні України.

Нагадаємо також, перед цим УЗ запустила новий веб-сайт для пасажирів.

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