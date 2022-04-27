У Луганській області внаслідок російських обстрілів газ є тільки в шести населених пунктах

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів газом в області користуються лише в шести населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Повідомляється, що в інших містах та селах централізоване газопостачання в домівки луганчан відсутнє через руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних станцій.

"Іноді постає питання - що завезти першочергово в область: їжу або нову трубу великого діаметра, щоб було на чому цю їжу приготувати. Газ є в шести містах і селах. Однак в трьох із них не повсюди. Із блакитним паливом зараз 45,5 тисяч сімей", - написав Гайдай.

За словами голови ОВА, водопостачання в області у більшості насосних станцій або зруйноване, або знеструмлене.

Зокрема, централізована подача води повністю відсутня у Рубіжному, Попасній, обмежена у Лисичанську, Новодружеську, Привіллі та Сєвєродонецьку.

Також відсутня подача води до населених пунктів, які обслуговує "Попаснянський районний водоканал".