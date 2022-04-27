У Луганській області внаслідок російських обстрілів газ є тільки в шести населених пунктах
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів газом в області користуються лише в шести населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
Повідомляється, що в інших містах та селах централізоване газопостачання в домівки луганчан відсутнє через руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних станцій.
"Іноді постає питання - що завезти першочергово в область: їжу або нову трубу великого діаметра, щоб було на чому цю їжу приготувати. Газ є в шести містах і селах. Однак в трьох із них не повсюди. Із блакитним паливом зараз 45,5 тисяч сімей", - написав Гайдай.
За словами голови ОВА, водопостачання в області у більшості насосних станцій або зруйноване, або знеструмлене.
Зокрема, централізована подача води повністю відсутня у Рубіжному, Попасній, обмежена у Лисичанську, Новодружеську, Привіллі та Сєвєродонецьку.
Також відсутня подача води до населених пунктів, які обслуговує "Попаснянський районний водоканал".
Раніше ми повідомляли, що в окупованій Кремінній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції.
Також ми писали, що через обстріли жителі Луганської області залишаються без світла, газу та води.
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