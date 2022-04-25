Из-за обстрелов жители Луганской области остаются без света, газа и воды, - Денисова

В результате обстрелов вражескими силами и разрушения гражданской инфраструктуры, жители Луганской области в очередной раз лишены элементарных условий для проживания, оставаясь без газа, света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой .

По данным Луганской ОГА, сегодня армией РФ обесточена электроподстанция напряжением 500 кВт, построенная недавно вблизи Кременной. Эта подстанция в мирное время обеспечивала электроэнергией большинство городов и сел области.

Ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье, но ее трансформаторные блоки разрушены из-за военной агрессии РФ.

Поэтому, сейчас, остались без света все населенные пункты Луганщины.

"Рашисты продолжают превращать украинские города и села в непригодные для проживания территории", - отметила Денисова.