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В Луганской области пьяный военный ранил сослуживца

Пятница 27 ноября 2020 23:23
В Луганской области пьяный военный ранил сослуживца
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Военная прокуратура задержала военнослужащего за стрельбу, в результате которой получил ранения другой военнослужащий. Инцидент произошел в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объедененных сил.

Сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Первоочередными следственными действиями установлено, что 26 ноября причинил потерпевшему огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, применение оружия, повлекшее пострадавшему телесные повреждения, совершено из-за нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности.

Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Подозреваемый задержан. Сейчас готовятся уведомления о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое нетрезвых военнослужащих ночью устроили стрельбу возле детского центра "Молодая гвардия".

Напомним, недавно в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.

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