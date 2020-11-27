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У Луганській області п'яний військовий поранив товариша по службі

П'ятниця 27 листопада 2020 23:23
У Луганській області п'яний військовий поранив товариша по службі
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Військова прокуратура затримала військовослужбовця за стрілянину, унаслідок якої отримав поранення інший військовослужбовець. Інцидент відбувся в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин в районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Першочерговими слідчими діями встановлено, що 26 листопада потерпілому заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна та лівої стопи його співслужбовець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, вчинено через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Підозрюваного затримано. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Раніше повідомлялося, що в Одесі двоє нетверезих військовослужбовців вночі влаштували стрілянину біля дитячого центру "Молода гвардія".

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.

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