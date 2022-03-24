В Луганской области пропал журналист из Львова

В Луганской области исчез львовский журналист, АТОвец Руслан Оруджев. Отмечается, что с 18 марта он считается официально пропавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook жены Ольги Оруджевой.

Сообщается, что мужчина пошел защищать Украину от агрессора и уже длительное время от него нет вестей.

"С 18 марта Руслан официально считается без вести пропавшим. Среди 200 он не найден. Умоляю помощи у всех кто может приобщиться к поиску, или же может поделиться контактами кто может в этом помочь. Молимся и верим что он жив", - написала Ольга.

Также женщина отметила, что Руслан Оруджев находился в районе Попасной Луганской области.

В Луганской области исчез львовский журналист (facebook.com/ruslan.orudgev)