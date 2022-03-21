В Мелитополе оккупанты похитили пять журналистов "Местных вестей"
В Мелитополе российские оккупанты похитили пять журналистов издания "Местные вести". В частности, военные пришли домой к работникам СМИ и увезли их в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение издания "Местные Вести" в Instagram.
В издании сообщили, что с момента появления в городе оккупанты активно насаждали пропаганду и оказывали давление на журналистов.
"И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
В издании добавили, что россияне пытаются добиться сотрудничества.
"Призываем руководство города и страны, коллег из украинской и мировой прессы выступить в защиту мелитопольских представителей прессы", - говорится в сообщении.
При этом сайт издания подвергся хакерской атаке, в связи с чем не работает.
"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо", - говорится в сообщении.
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