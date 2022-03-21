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В Мелитополе оккупанты похитили пять журналистов "Местных вестей"

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Мелитополь, Понедельник 21 марта 2022 11:13
В Мелитополе оккупанты похитили пять журналистов "Местных вестей" Фото: В Мелитополе оккупанты похитили пять журналистов "Местных вестей" (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В Мелитополе российские оккупанты похитили пять журналистов издания "Местные вести". В частности, военные пришли домой к работникам СМИ и увезли их в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение издания "Местные Вести" в Instagram.

В издании сообщили, что с момента появления в городе оккупанты активно насаждали пропаганду и оказывали давление на журналистов.

"И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что россияне пытаются добиться сотрудничества.

"Призываем руководство города и страны, коллег из украинской и мировой прессы выступить в защиту мелитопольских представителей прессы", - говорится в сообщении.

При этом сайт издания подвергся хакерской атаке, в связи с чем не работает.

"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо", - говорится в сообщении.

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