У Луганській області зник журналіст зі Львова
У Луганській області зник львівський журналіст, АТОвець Руслан Оруджев. Зазначається, що з 18 березня він вважається офіційно зниклим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook дружини Ольги Оруджевої.
Повідомляється, що чоловік пішов захищати Україну від агресора і вже тривалий час від нього немає звісток.
"З 18 березня Руслан офіційно рахується безвісти зниклим. Серед 200 його не знайдено. Благаю допомоги у всіх хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами хто може в цьому допомогти. Молимося і віримо що він живий", - написала Ольга.
Також жінка зазначила, що Руслан Оруджев перебував в районі Попасної Луганської області.
У Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)
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