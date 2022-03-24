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У Луганській області зник журналіст зі Львова

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Луганська область , Четвер 24 березня 2022 18:59
У Луганській області зник журналіст зі Львова У Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області зник львівський журналіст, АТОвець Руслан Оруджев. Зазначається, що з 18 березня він вважається офіційно зниклим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook дружини Ольги Оруджевої.

Повідомляється, що чоловік пішов захищати Україну від агресора і вже тривалий час від нього немає звісток.

"З 18 березня Руслан офіційно рахується безвісти зниклим. Серед 200 його не знайдено. Благаю допомоги у всіх хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами хто може в цьому допомогти. Молимося і віримо що він живий", - написала Ольга.

Також жінка зазначила, що Руслан Оруджев перебував в районі Попасної Луганської області.

У Луганській області зник журналіст зі ЛьвоваУ Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)

Раніше ми повідомляли, що у Києві загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider.

Також ми писали, що у Мелітополі окупанти викрали п'ять журналістів "Местных вестей".

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