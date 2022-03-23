В Киеве погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider
В Киеве во время выполнения редакционного задания погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider Оксана Баулина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.
В частности, Баулина по редакционному заданию снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый ракетный обстрел.
Сообщается, что вместе с ней погиб еще один гражданский, два человека, которые ее сопровождали, ранены и госпитализированы.
Ранее Баулина работала в структурах политика Алексея Навального - на ютуб-канале "Навальный LIVE" и в Фонде борьбы с коррупцией. Также после запрета ФБК и признания его экстремистской организацией в России в июне 2021 года, она уехала из страны.
Отмечается, что Оксана уехала в Украину как корреспондент и успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
Ранее мы сообщали, что на линии фронта под Киевом пропал фоторепортер и журналист Макс Левин.
Также мы писали, что в России против журналиста Гордона возбудили дело.
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