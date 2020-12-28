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В Луганской области произошел обвал на шахте

Автор: Андрей Козловский

В Луганской области на шахте "Золотое" государственного предприятия "Первомайскуголь" произошел обвал. Одному из горняков удалось выбраться, однако еще один находится под завалами.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, обвал произошел накануне в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок №4).

"Под завалом находились два работника (ГРОЗ), с одним из которых была связь. В настоящее время одному из них удалось выбраться на поверхность. Второй еще под завалом", - сообщила Погукай.

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Информации о погибших или травмированных нет. Сейчас продолжаются меры по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, сегодня в Кривом Роге на улице Ферганская произошел обвал дома. Вследствие разрушения под завалом оказались два человека.

Кроме того, в начале месяца в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". Тогда в результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области на шахте "Новодружеска" произошел обвал. В результате обвала погиб горняк.

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