В Луганской области произошел обвал на шахте, есть погибший и раненый

Фото: шахтер (facebook.com)

Травмированного шахтера с многочисленными переломами госпитализировали в больницу

Вчера вечером в 23:30 в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская" в Лисичанске. В результате происшествия один шахтер погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Батькивщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Пока не известно, что стало причиной обвала на шахте, однако отмечается, что пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Позже он был госпитализирован в больницу Лисичанска.

Напомним, ранее обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой, вследствие чего погиб один горняк.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Киеве произошел взрыв в одной из многоэтажек на Позняках, в результате обрушилось несколько этажей жилого дома.

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Автор: Андрей Козловский