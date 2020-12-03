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В Кривом Роге произошел обвал на шахте, пострадали горняки

Кривой Рог, Четверг 03 декабря 2020 22:16
В Кривом Роге произошел обвал на шахте, пострадали горняки
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кривом Роге сегодня, 3 декабря, произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

Спасатели вытащили горняков из-под завалов, после чего их доставили в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", - отметили в полиции.

Напомним, в начале ноября в Кировоградской области на шахте погиб работник. Во время проведения ремонтных работ горняка ударило ковшом.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области на шахте "Новодружеска" произошел обвал. В результате обвала погиб горняк.

Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области в ноябре произошел пожар на шахте имени Скочинского. В результате пожара погибли четыре сотрудника шахты

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