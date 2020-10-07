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В Луганській області продовжують гасити останній осередок пожежі, вітер не вщухає

Луганська область, Середа 07 жовтня 2020 08:54
В Луганській області продовжують гасити останній осередок пожежі, вітер не вщухає
Фото: гасіння пожежі (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганській області продовжують гасити останній осередок масштабних пожеж. Вогнем вже пройдено територію площею близько 20 тисяч гектарів.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 7 жовтня, ліквідовано 9 з 10 пожеж. Осередок поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано.

"Залучена важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ - 2 од., ІМР - 1 од.) та пожежний потяг. Авіацією ДСНС з початку гасіння пожеж 588 скидів (1 906 тис. тонн води)", - повідомили в ДСНС.

За прогнозом синоптиків на території Луганської області з 6 по 9 жовтня буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-10 м/с, 7-8 жовтня місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря до-24 градусів тепла.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також РБК-Україна писало, що поліція встановила чотири ймовірних джерела загоряння, які переросли в пожежу в Луганській області.

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Новини України Надзвичайні події Луганськпожежа
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