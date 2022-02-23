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Боевики обстреливают Луганскую область из "Градов": есть поврежденные дома

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Луганская область, Среда 23 февраля 2022 12:39
Боевики обстреливают Луганскую область из "Градов": есть поврежденные дома Фото: боевики обстреливают Луганскую область из "Градов" (facebook.com/odalug)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска со вчерашнего дня непрерывно обстреливают Луганскую область из реактивных систем залпового огня "Град". В результате чего повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

"Уже сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили Грады, артиллерию и минометы в направлении Новотошковского, артиллерию - в направлении Золотого и Попасной", - написал Гайдай.

При этом от начала вчерашней суток боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской области и укреплениям украинских военных.

"Русская артиллерия обстреливала Луганщину почти непрерывно, Счастье, Кряковку, Муратово, Новотошковское пострадали от "Града". Опять есть поврежденные дома. Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное", - уточняет Гайдай.

По его словам, город Счастье российские военные обстреляли 12 раз.

"Применялись "Грады", танки, 120-мм и 82-мм минометы гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Пострадали от российских "Градов" Кряковка и Муратово", - рассказал Гайдай.

Кроме того, боевики применяли 152-мм и 122-мм артиллерию и другое оружие неоднократно в направлении Лобачево, Трехизбенки, Лопаскино, Орехово, Крымского, Новозвановки.

"Под вражеские обстрелы, в частности, минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная", - добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что украинские военные уверенно сдерживают ситуацию и готовы дать достойный отпор в случае обострения.

"Поэтому, сохраняйте спокойствие учреждения и организации работают по расписанию, кому нужно - в усиленном режиме", - отметил глава области.

Боевики обстреливают Луганскую область из &quot;Градов&quot;: есть поврежденные дома

Фото: боевики обстреливают Луганскую область с "Градов" (facebook.com/odalug)

Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб военный, еще один получил ранения, пятеро травмированы.

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