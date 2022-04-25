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В Луганской области на Пасху оккупанты разрушили семь жилых домов, - глава ОВА

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Понедельник 25 апреля 2022 07:42
В Луганской области на Пасху оккупанты разрушили семь жилых домов, - глава ОВА Фото: оккупанты обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Главный православный праздник - Пасха не помешал российским военным продолжать обстрелы Луганской области. Так, 24 апреля оккупанты разрушили 7 жилых домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд - от православного. Это признак "русского мира" - убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян", - заявил Гайдай.

По его словам, сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.

Российские оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Больше всего от русской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке - многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном - дома. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, оккупанты обстреляли место проведения Пасхальной службы в Васильевке на Запорожье.

Мы также писали о том, что обстрелы Харьковской области на Пасху также не прекращались.

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