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У Луганській області на Великдень окупанти зруйнували сім житлових будинків, - глава ОВА

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Понеділок 25 квітня 2022 07:42
У Луганській області на Великдень окупанти зруйнували сім житлових будинків, - глава ОВА Фото: окупанти обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Головне православне свято - Великдень не завадило російським військовим продовжувати обстріли Луганської області. Так, 24 квітня окупанти зруйнували 7 житлових будинків і втретє потрапили в нафтопереробний завод у Лисичанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У православне свято в квартиру прилітає снаряд - від православного. Це ознака "русского мира" - вбивати і руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилася під потужними обстрілами росіян", - заявив Гайдай.

За його словами, згоріли три багатоповерхівки і чотири приватні будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або загорілися кілька автомобілів, у тому числі вантажних.

Російські окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Найбільше від російської армії 24 квітня страждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.

Так, у Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку - багатоповерхівка та господарські будівлі поруч. У Рубіжному і Гірському - будинки. Кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, окупанти обстріляли місце проведення Великодньої служби у Василівці на Запоріжжі.

Ми також писали про те, що обстріли Харківської області на Великдень також не припинялися.

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