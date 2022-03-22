У Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків: є загиблий та шестеро поранених

У Луганській області окупанти з артилерії обстріляли Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Внаслідок удару загинула одна людина та шестеро поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Серія Гайдая.

У Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків (t.me/luhanskaVTSA)

Також рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж та врятували 33 людини, 7 з яких - діти.

"Ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків - 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу російські окупанти зруйнували 15 будинків.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі.

Також ми писали, що під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів.

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