У Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків: є загиблий та шестеро поранених
У Луганській області окупанти з артилерії обстріляли Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Внаслідок удару загинула одна людина та шестеро поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Серія Гайдая.
Зазначається, що за добу російські окупанти зруйнували 15 будинків.
"Ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків - 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж та врятували 33 людини, 7 з яких - діти.
У Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків (t.me/luhanskaVTSA)
Раніше ми повідомляли, що в Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі.
Також ми писали, що під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів.
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