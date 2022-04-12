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В Луганской области оккупанты разрушили еще 12 жилых домов, есть жертвы

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. Оккупанты разрушили 12 жилых домов, 7 - этой ночью. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В Лисичанске есть жертвы, один мужчина погиб и еще три человека получили ранения. Двоих людей вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном после обстрелов загорелись три дома.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

"Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше", - отметил Гайдай.

По его словам, два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек - в Новодружеске.

В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Всего в области бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты обстреляли село. Повреждено 30 домов.

Мы также писали о том, что российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия.

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