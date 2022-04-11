В Донецкой области оккупанты обстреляли село: повреждено 30 домов
Российские оккупанты обстреляли село Михайловка в Донецкой области. В результате повреждено 30 домов, есть пострадавший человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели Донецкой области.
"В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. Найден пострадавший, сейчас анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении.
В Донецкой области оккупанты обстреляли село (facebook.com/MNS.GOV.UA)
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