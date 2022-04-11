В Донецкой области оккупанты обстреляли село: повреждено 30 домов

Российские оккупанты обстреляли село Михайловка в Донецкой области. В результате повреждено 30 домов, есть пострадавший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. Найден пострадавший, сейчас анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что глава ОВА Донецкой области назвал количество погибших за сутки.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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