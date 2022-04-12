У Луганській області окупанти зруйнували ще 12 житлових будинків, є жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

У Лисичанську є жертви, один чоловік загинув і ще три людини отримали поранення. Двох людей вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному після обстрілів загорілися три будинки.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

"Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць знаходяться кадирівці або безпосередньо в зоні активних бойових дій. Тому пожеж і відповідно руйнувань в Рубіжному набагато більше", - зазначив Гайдай.

За його словами, два будинки горіли вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два і кілька господарських будівель - в Новодружеську.

У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку. Всього в області бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.