У Луганській області окупанти зруйнували ще 12 житлових будинків, є жертви
Російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Окупанти зруйнували 12 житлових будинків, 7 - цієї ночі. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
У Лисичанську є жертви, один чоловік загинув і ще три людини отримали поранення. Двох людей вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному після обстрілів загорілися три будинки.
Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)
"Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць знаходяться кадирівці або безпосередньо в зоні активних бойових дій. Тому пожеж і відповідно руйнувань в Рубіжному набагато більше", - зазначив Гайдай.
За його словами, два будинки горіли вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два і кілька господарських будівель - в Новодружеську.
У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку. Всього в області бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
Нагадаємо, що в Донецькій області окупанти обстріляли село. Пошкоджено 30 будинків.
Ми також писали про те, що російські окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї.
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