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В Луганской области оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными

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Луганск, Понедельник 25 апреля 2022 12:55
В Луганской области оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными Фото: в Луганской области оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 25 апреля, на подъезде к Рубежному российские оккупанты открыли огонь по автобусу. Никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас отслеживается следующая тенденция: все меньше людей готовы эвакуироваться с территории свободной Луганщины. Попасная и Рубежное наоборот - хотели бы уехать, но местные россияне не отпускают и систематически обстреливают эвакуационные автобусы.

"Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми", - добавил Гайдай.

Он отметил, что на не оккупированной части Луганской области по-прежнему остаются более 60 тыс. населения.

Как сообщалось, вся Луганская область в понедельник, 25 апреля, осталась без света. Российские войска обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ.

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