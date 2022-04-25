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Оккупанты обесточили всю Луганскую область, - ОВА

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Луганск, Понедельник 25 апреля 2022 11:26
Оккупанты обесточили всю Луганскую область, - ОВА Фото: Луганская область осталась без электроэнергии 25 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вся Луганская область в понедельник, 25 апреля, осталась без света. Российские войска обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.

"Недавно построенная вблизи Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины", - говорится в сообщении.

По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области.

"Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии", - рассказал Гайдай.

При этом в пресс-службе ОВА добавили, что энергетики уже нашли альтернативную схему подключения области.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме из-за мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время продолжается подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, что заживляет Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", - подчеркнул Сергей Гайдай.

До сегодняшнего дня подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома жителей Луганской области.

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