В Луганській області окупанти обстріляли автобус з евакуйованими
У понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Евакуація. 12 сєвєродончан прямують в безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на разі відслідковується наступна тенденція: все менше людей готові евакуюватися з території вільної Луганщини. Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють евакуаційні автобуси.
"Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми", - додав Гайдай.
Він зазначив, що на не окупованій частині Луганської області досі залишаються більше 60 тис. населення.
Як повідомлялось, вся Луганська область у понеділок, 25 квітня, залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.
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