В Луганской области оккупанты обесточили насосные станции. Без воды остались три города

Российские оккупанты в результате обстрелов обесточили насосные станции в Луганской области. Без воды остались три города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Из-за этого обесточены насосные станции, которые подают воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.