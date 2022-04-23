В Луганской области оккупанты обесточили насосные станции. Без воды остались три города
Фото: в Луганской области без воды остались три города (t.me/luhanskaVTSA)
Российские оккупанты в результате обстрелов обесточили насосные станции в Луганской области. Без воды остались три города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Из-за этого обесточены насосные станции, которые подают воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.
Сейчас продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.
Напомним, оккупанты за минувшие сутки 12 раз обстреляли Луганскую область. В Попасной погибли два человека.
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