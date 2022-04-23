ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області окупанти знеструмили насосні станції. Без води залишилися три міста

Новость на русском →
Луганська область, Субота 23 квітня 2022 09:35
У Луганській області окупанти знеструмили насосні станції. Без води залишилися три міста Фото: у Луганській області без води залишилися три міста (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в результаті обстрілів знеструмили насосні станції у Луганській області. Без води залишилися три міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлені насосні станції, які подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.

Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. У Попасній загинули дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Луганськ
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає