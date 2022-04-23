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Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, - ОВА

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Луганская область, Суббота 23 апреля 2022 08:34
Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, - ОВА Фото: в Попасной из-за обстрелов погибли два человека (фото t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, из-за вражеских атак там погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля", - говорится в сообщении.

Зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.

Гайдай отметил, что в Попасной несколько недель продолжаются уличные бои, враг атакует частные дома и многоэтажки.

Оккупанты за минувшие сутки пять раз из артиллерии обстреляли город. В результате погибли двое мужчин, один из них 66-летний пенсионер.

Напомним, в Генштабе отметили, что на Донецком направлении российские оккупанты наступают вдоль всей линии соприкосновения.

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