Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, - ОВА

Фото: в Попасной из-за обстрелов погибли два человека (фото t.me/luhanskaVTSA)

Российская армия за минувшие сутки 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, из-за вражеских атак там погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля", - говорится в сообщении. Зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске. Гайдай отметил, что в Попасной несколько недель продолжаются уличные бои, враг атакует частные дома и многоэтажки. Оккупанты за минувшие сутки пять раз из артиллерии обстреляли город. В результате погибли двое мужчин, один из них 66-летний пенсионер.