В Луганской области почти 100 тысяч человек находятся без света
В Луганской области по состоянию на 20 марта наблюдаются проблемы с газо - и электроснабжением. Без света остаются почти 100 тысяч местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, полностью обесточены 26 населенных пунктов, еще в 12 пунктах электроэнергии нет частично. Без света находятся 98 364 потребителя, отключено 627 трансформаторных подстанций.
Кроме того, полностью отсутствует газ в 23 населенных пунктах, в 7 - частично. Всего без тепла остаются 35 тысяч абонентов.
"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 марта оккупанты разрушили 24 дома в Рубежном и Северодонецке Луганской области. В результате обстрелов погибли три человека, среди них двое детей.
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