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У Луганській області немає жодного населеного пункту, який не обстріляли окупанти, - ОВА

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Луганська область, Неділя 20 березня 2022 11:25
У Луганській області немає жодного населеного пункту, який не обстріляли окупанти, - ОВА Фото: в Луганській області обстріляні всі населені пункти (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли всі населені пункти Луганської області. За попередніми даними, з початку війни загинули щонайменше 66 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Наші міста тепер багатоповерхові руїни, кожен район як з фільмів жахів", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що станом на 20 березня відомо про 66 загиблих мирних жителів. Проте точна кількість жертв уточнюється, оскільки деякі залишаються під завалами.

"Загиблі…орки занапастили 66 життів, а скільки досі лежать в місцях стрілянини… Скількох ми не можемо по-людськи поховати", - додав очільник області.

Нагадаємо, минулої доби ворожі сили зруйнували 24 будинки в Луганській області. В результаті обстрілів загинули троє осіб, з них двоє - діти.

Крім того, відомо, що 100 тисяч жителів Луганської області залишаються без електроенергії через постійні обстріли.

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