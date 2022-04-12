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В Луганской области из-за обстрелов более 146 тысяч потребителей остались без света

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Луганская область, Вторник 12 апреля 2022 10:30
В Луганской области из-за обстрелов более 146 тысяч потребителей остались без света Фото: в Луганской области проблемы с коммунальными коммуникациями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области из-за постоянных обстрелов проблемы с коммунальными коммуникациями. Без электроэнергии остались более 146 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

По состоянию на утро 12 апреля в Луганской области обесточены 36 населенных пунктов - 22 полностью, 14 частично. Без света остались 146 490 потребителей.

Кроме того, газоснабжение полностью отсутствует в 31 населенном пункте, еще у 7 - газа нет частично.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Лисичанске. Однако наихудшая ситуация в Северодонецке и Горном. Там повреждены все коммуникации, поэтому жители лишены воды, света и газа.

"Ночной обстрел окрестностей Северодонецка и Горного, в том числе фосфорными снарядами, имел катастрофические последствия. Разрушены почти все коммуникации. Люди сидят без света, воды и газа. Ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много. Пытаемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области все меньше", - отметил председатель ОВА Сергей Гайдай.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в результате обстрелов разрушили 12 жилых домов в Луганской области.

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