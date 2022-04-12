У Луганській області через обстріли понад 146 тисяч споживачів залишилися без світла

У Луганській області через постійні обстріли проблеми з комунальними комунікаціями. Без електроенергії залишилися понад 146 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

Станом на ранок 12 квітня у Луганській області знеструмлені 36 населених пунктів - 22 повністю, 14 частково. Без світла залишилися 146 490 споживачів.

Крім того, газопостачання повністю відсутнє у 31 населеному пункті, ще у 7 - газу немає частково.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську. Проте найгірша ситуація у Сєвєродонецьку та Гірському. Там пошкоджені всі комунікації, тому мешканці позбавлені води, світла та газу.

"Нічний обстріл околиць Сєвєродонецька та Гірського, у тому числі фосфорними снарядами, мав катастрофічні наслідки. Зруйновані майже всі комунікації. Люди сидять без світла, води і газу. Ремонтники обстежують місця аварій, але пошкоджень дуже багато. Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше", - зазначив голова ОВА Сергій Гайдай.