Во Франции 140 тыс. домов остались без света из-за шторма

Фото: шторм во Франции (twitter.com/UebelDoris/)

Наибольшие проблемы испытывают жители региона Новая Аквитания, Овернь и Окситания

Во Франции из-за шторма "Амели" без света остались 140 тысяч домов. Об этом сообщила энергосетеваякомпания Enedis.

Собщается, что наибольшие проблемы испытывают жители региона Новая Аквитания. Также света нет в регионах Овернь и Окситания.

"700 специалистов делают все возможное, чтобы восстановить электричество", - заявили в компании.

Напомним, РБК-Украина писало, что на западе Франции в связи с приближением шторма "Амели" объявлено предпоследний, оранжевый уровень опасности. Ожидается, что с 01:00 (02:00 по киевскому времени) на территории департаментов Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда у берега будут наблюдаться порывы ветра 30 - 36 м/с и 27 - 30 м/с в более отдаленных районах. В соседних Де-Севр, Шаранте, Ландах и Верхней Вьенне, где объявлен желтый уровень погодной опасности, скорость ветра достигнет 25 - 27 м/с.

Также во всех указанных департаментах на протяжении ближайших 36 часов ожидаются сильные дожди - от 30 до 50 мм осадков. Отдельное предупреждение касается жителей прибрежной зоны в связи с возможными подтоплениями и сильными волнами.