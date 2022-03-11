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В Луганской области неизвестные под видом местных снимают видео в поддержку Путина

Новина українською →
Луганская область, Пятница 11 марта 2022 11:24
В Луганской области неизвестные под видом местных снимают видео в поддержку Путина Фото: в Луганской области оккупанты распространяют пропаганду (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области неизвестные люди под видом местных жителей города Сватово распространяли пропаганду. Они снимают видео в поддержку режима Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

"Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожными, это психологическое давление. Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжает внедрение антигосударственной политики в сторону Украины... Оккупанты или своими силами, или под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео.",- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят показать украинцам, что якобы есть часть граждан, что ждет Россию, а также дискредитировать украинскую власть.

"Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами. Россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям", - добавили в Луганской области.

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

В Луганской области неизвестные под видом местных снимают видео в поддержку Путина

Напомним, что Россия начала распространять фейк, что якобы Украина производит биологическое оружие.

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