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В Луганській області невідомі під виглядом місцевих знімають відео на підтримку Путіна

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Луганська область, П'ятниця 11 березня 2022 11:24
В Луганській області невідомі під виглядом місцевих знімають відео на підтримку Путіна Фото: в Луганській області окупанти розповсюджують пропаганду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області невідомі люди, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, розповсюджували пропаганду. Вони знімають відео на підтримку режиму Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України... Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.

"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.

Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.

В Луганській області невідомі під виглядом місцевих знімають відео на підтримку Путіна

Нагадаємо, що Росія почала розповсюджувати фейк, що нібито Україна виробляє біологічну зброю.

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