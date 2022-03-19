В Луганской области Нацгвардия уничтожила вражескую технику и получила трофейный БМП

"Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику. Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев", - отметил Гайдай.

Он также рассказал, что во время осмотра вражеской техники украинцы нашли документацию, в которой указывалось, что в этом БМП-1 находился командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".

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