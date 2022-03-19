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В Луганской области Нацгвардия уничтожила вражескую технику и получила трофейный БМП

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Под Кременной в Луганской области Нацгвардия заметила две боевые машины пехоты российских оккупантов. Одну вражескую БМП-1 украинские защитники уничтожили из гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергей Гайдая.

"Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику. Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев", - отметил Гайдай.

Он также рассказал, что во время осмотра вражеской техники украинцы нашли документацию, в которой указывалось, что в этом БМП-1 находился командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, в пятницу, 18 марта, военные ВСУ отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях. Украинские защитники уничтожили взвод пехоты, 8 танков и 11 БМП.

Мы также писали о том, что украинская противовоздушная оборона за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских военных.

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