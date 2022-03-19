У Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМП

Під Кремінною в Луганській області Нацгвардія помітила дві бойові машини піхоти російських окупантів. Одну ворожу БМП-1 українські захисники знищили з гранатомета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергій Гайдая.
"Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту і ганебно втік, покинувши зброю і техніку. Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів", - зазначив Гайдай.
Він також розповів, що під час огляду ворожої техніки українці знайшли документацію, в якій вказувалося, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, військові ЗСУ відбили атаки окупантів на декількох напрямках. Українські захисники знищили взвод піхоти, 8 танків і 11 БМП.
Ми також писали про те, що українська протиповітряна оборона за добу 18 березня збила як мінімум 12 повітряних цілей російських військових.
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