У Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМП

"Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту і ганебно втік, покинувши зброю і техніку. Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів", - зазначив Гайдай.

Він також розповів, що під час огляду ворожої техніки українці знайшли документацію, в якій вказувалося, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".

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