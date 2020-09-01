В Луганской области начался ремонт трассы Старобельск-Новоайдар

В Луганской области начат ремонт трассы Старобельск - Новоайдар. Работы проводятся в рамках реализации национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Если внимательно посмотреть на фото начала работ по ремонту одного из участков трассы Старобельск - Новоайдар в Луганской области, то можно увидеть, что параллельно с фрезеровкой самой дороги идут работы по расчистке обочин и удалению растительности с них. Это важно. Во-первых, тоннели любви вокруг дорог - это плохо с точки зрения безопасности. Во-вторых, это то, что в итоге любую дорогу, даже самую идеальную, разрушит. А еще это один из сотен нюансов, которые отличают большие хорошие компании, работающие системно, от мелких и/или пофигистичных, занятых только дорожным "освоением", - отметил он.

На очереди - трасса Старобельск - Меловое. Также начались работы на трассе Н-26 Чугуев - Меловое в районе с. Мостки.

"Приятно видеть такие масштабные объемы работ в родной Луганской области", - подчеркнул Юрий Голик.

Напомним, ранее сообщалось, что после капитального ремонта открыта дорога Станица-Луганская - Северодонецк.

По словам Голика, наши граждане, выезжающие с временно оккупированных территорий, должны видеть совершенно другое качество инфраструктуры.

Как известно, национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом, предполагает строительство и ремонт 6,5 тыс. км дорог, сотен детских садиков, школ и больниц в течение 2020 года.