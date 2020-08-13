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Дорогу Станица-Луганская - Северодонецк открыли после капитального ремонта

Северодонецк, Четверг 13 августа 2020 12:41
Дорогу Станица-Луганская - Северодонецк открыли после капитального ремонта
Фото: дорога после капитального ремонта в Станице-Луганской (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Протяженность дороги составляет 130 км

Завершен ремонт дороги Станица Луганская - Северодонецк. Протяженность магистрали составляет 130 км.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, дорога является одной из ключевых транспортных магистралей страны и играет важную роль в инфраструктуре Донбасса.

Кроме того, добавляет Голик, она еще и демонстрирует жителям временно оккупированных территорий, пересекающих линию разграничения в КПП "Станица Луганская", масштаб происходящих в Украине преобразований.

Луганская область. Дорога Станица-Луганская - Северодонецк. Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу. Напомню, что идея привести в порядок эту дорогу была впервые озвучена в конце ноября прошлого года. Enjoy Your Flight. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 12 серпня 2020 р.

"Дорога Станица-Луганская - Северодонецк. Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу", - пишет он.

Напомним, решение о приведении в порядок дороги Станица Луганская - Северодонецк было принято в ноябре прошлого года президентом Владимиром Зеленским во время открытия восстановленного моста на КПП "Станица Луганская".

Дорожно-ремонтные работы на дороге проходили, начиная с апреля. Магистраль стала одним из знаковых объектов программы.

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