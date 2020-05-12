Дорогу Станица Луганская - Северодонецк по программе президента отремонтируют за 3 месяца, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По его словам, эта дорога за несколько десятилетий не знала никакого ремонта, кроме ямочного

Президент Владимир Зеленский назвал ремонт трассы Станица Луганская - Северодонецк одной из приоритетных задач программы "Большая стройка", ремонт там идет в ускоренном режиме и будет завершен к июлю. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"В ноябре прошлого года, на открытии моста в Станице Луганской, президент пообещал отремонтировать дорогу Станица Луганская - Северодонецк. Сейчас май. В июле эта дорога будет готова. Еще одна, очередная, дорога, почти 130 километров которой будут отремонтированы за уже стандартные три месяца", - написал Голик.

По его словам, эта дорога за несколько десятилетий не знала никакого ремонта, кроме ямочного. Сейчас капитальный ремонт трассы идет без перерывов и выходных.

"Для меня лично превращение этого направления в идеальную дорогу - это знаковое событие. В Луганской области, как и в Донецкой, и в Херсонской, государство должно делать для развития инфраструктуры все и еще больше. Наши граждане, выезжающие с временно оккупированных территорий, должны видеть совершенно другое качество инфраструктуры", - добавил Голик.

Голик также убежден, что это первое масштабное строительство дорог в Луганской области, но не последнее.

"Это только начало. А исполнять инфраструктурные обещания президента и делать это максимально быстро, могут только высококлассные менеджеры, а не унылые "политики" и около того", - резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область 8 марта проинспектировал ход работ на трассе Станица Луганская - Северодонецк, отметив, что эта дорога очень важна для людей, которые живут, в том числе на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

В 2020 году по программе президента будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог, 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов и более 200 амбулаторий по всей стране.

Как ранее писало РБК-Украина, по словам Юрия Голика, реализация программы "Большая стройка" позволит создать более 150 тыс. рабочих мест в строительной и смежных отраслях.