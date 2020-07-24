У Луганській області знову почалася пожежа

Фото: пожежа трав'яного настилу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Загоряння трав'яного настилу сталося в Новоайдарівському районі

У Новоайдарівському районі Луганської області знову почалася пожежа. На цей раз сталося загоряння трав'яного настилу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка.

До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки, з них від ДСНС вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Додатково до місця пожежі від Держслужби слід дев'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора у Луганській області загасили лісову пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу бойовиків.

Крім того, 7 липня у Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових.

Тоді в результаті пожеж загинули п'ять осіб.