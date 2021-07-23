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В Луганской области микроавтобус с шестью пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП в результате того, как водитель миниавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб полиции Луганской области.

Как отмечается в сообщении, 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - вылетел в кювет вследствие того, как превысил скорость и не справился с управлением.

"В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу", - пишет пресс-служба полиции.

Сейчас против водителя миниавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

Фото: В Луганской области микроавтобус с шестью пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие (facebook.com/policeLG)

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