У Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів в кювет, є постраждалі

Як зазначається у повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами - вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

"Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні", - пише пресслужба поліції.

Наразі, проти водія мініавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.