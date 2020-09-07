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В Луганской области ликвидировали три очага пожара

Луганская область, Понедельник 07 сентября 2020 12:30
В Луганской области ликвидировали три очага пожара
Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области ликвидировали три очага пожара в Новоайдарском районе. Продолжается ликвидация пожара между селами Айдар и Лобачево.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 сентября открытого огня в Луганской области не наблюдается.

"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидировано", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 6 сентября спасатели ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области, во время которого выгорело 500 гектар леса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области во время тушения лесного пожара погиб военнослужащий.

Также сообщалось, что пожарные ликвидировали пожар в Донецкой области, от уничтожения были спасены 12 жилых домов.

Как отметили в правительстве, пострадавшие в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях должны получить компенсации в течении месяца, максимальная сумма выплат составит 300 тысяч гривен.

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