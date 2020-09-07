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У Луганській області ліквідували три вогнища пожежі

Луганська область, Понеділок 07 вересня 2020 12:30
У Луганській області ліквідували три вогнища пожежі
Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області ліквідували три вогнища пожежі в Новоайдарському районі. Триває ліквідація пожежі між селами Айдар і Лобачево.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 вересня відкритого вогню в Луганській області не спостерігається.

"7 вересня в 11:20 пожежа сухої трави і лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскине і Лобачеве, який виник 2 вересня, ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 6 вересня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Харківській області, під час якої вигоріло 500 гектарів лісу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Луганській області під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Також повідомлялося, що пожежники ліквідували пожежу в Донецькій області, від знищення було врятовано 12 житлових будинків.

Як зазначили в уряді, постраждалі в результаті пожеж в Луганській та Харківській областях повинні отримати компенсації протягом місяця, максимальна сума виплат складе 300 тисяч гривень.

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