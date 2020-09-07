Пожар в Луганской области тушат уже пятый день

Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)

В Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября. Сейчас открытого огня нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Два очага огня локализовали. По состоянию на сейчас, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.

Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием операции Объединенных сил.

Вместе с тем, в Харьковской области спасатели полностью потушили пожар.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Луганской области во время тушения лесного пожара погиб военнослужащий.

Кроме того, в результате масштабного лесного пожара в Харьковской области пострадали более 30 человек.